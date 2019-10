Todas ellas tienen un gran talento, y aunque en la gran pantalla no nos hayamos dado cuenta, lo cierto es que muchas de las grandes actrices son realmente bajitas. Eso sí, gracias a los trucos del cine y a unos buenos tacones, han sabido engañarnos.

Su baja estatura no ha sido un impedimento para que todas ellas hayan llegado a lo más alto. A continuacón, te he preparado una lista con algunas de las actrices más famosas, y con una estatura que no llega al metro sesenta.