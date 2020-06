1 Vin Diesel y Dwayne Johnson

Dos de los grandes que hemos visto en la saga de películas ‘Fast and Furious’. Dwayne, La Roca, llegó a las mismas como nuevo personaje pero parece que no todo el mundo le acogió con los brazos abiertos. Si bien es cierto que ambos son del agrado del público, entre ellos no saltaron chispas de emoción ni tan siquiera de amistad como podíamos pensar.

La Roca habló de su compañero como poco profesional y tuvieron alguna que otra discusión. Por lo que reconoce que no tuvieron ninguna escena que compartir. Ambos veían el trabajo de una manera diferente y como tal, cada uno por su lado en la medida de los posible. No todos los actores tienen que llevarse siempre bien. Pero es cierto que en este caso, hicieron las paces.