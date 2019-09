1 Leonardo DiCaprio

Este grande del cine se encuentra entre esos actores desafortunados, a los que han dejado con el culo al aire. Es todo un galán de Hollywood, y no hay mujer que se le haya resistido.

Pero la confesión de su compañera de reparto en la película La playa, nos hará cambiar de opinión con respecto a Leonardo DiCaprio. Y es que ambos debían besarse durante este filme, pero Virginie Ledoyen ni siquiera lo recuerda.

No es que no se encuentre en sus recuerdos, es que fue tan triste, que ni siquiera podría describirlo, ya que no sintió nada. Según la actriz, DiCaprio es mejor persona que amante. Al menos no le olía el aliento, ya que hay algunos, como Jason Segel, que lo tienen muy desagradable.