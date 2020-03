1 Jaleel White

Si hablamos de actores infantiles, tenemos que mencionarlo a él. Aunque como la serie fue todo un gran éxito, también lo vimos más adolescente que infantil. Es que el paso del tiempo va transformando los personajes y a los actores. ‘Cosas de Casa’ fue una de las series de más éxito.

Es por ello que uno de los personajes principales era él. Steve Urkel no se olvidará jamás, a pesar de que en un primer momento no se tenía pensado que fuera un personaje fijo. Jaleel ha interpretado numerosas películas y no siempre delante de la cámara sino que su trabajo como productor también ha sido muy aplaudido.