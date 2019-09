1 Brad Pitt

El peor de todos los actores que te pueda nombrar, y el más destacado de todos, Brad Pitt. Sé que habrás escuchado rumores acerca de su falta de higiene, y que no te lo habrás creído, pero deberías.

Es cierto que en Internet se dicen muchas mentiras, y los rumores corren como si no hubiera un mañana, pero esta es una realidad como una casa.

Brad Pitt huele mal, no se ducha, e intenta disimularlo ‘lavándose’ con toallitas húmedas para bebés. Si yo me lo encontrara por la calle, es muy probable que antes de acercarme a pedir una foto, me cambiara de acera.