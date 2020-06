1 Un error fatal por parte de Hollywood

Hollywood sigue creciendo día a día y cada vez más son los actores y directores que se hacen un nombre en esta tan complicada industria.

Sin embargo, en los detalles se les escapan los cien puntos de perfección durante el set de rodaje y Hollywood sabe que es así. Entre estos detalles o errores fatales destaca el caso de Sarah Jones, una chica de 27 años que encontró la muerte durante su horario laboral.

Jones ejercía la labor de asistente de cámara en la cinta de “Midnight Rider”, una biopic del rockero Gregg Allman con William Hurt como protagonista, cuando un tren la arrolló en medio del rodaje. Asimismo, otros miembros resultaron heridos también a causa del impacto de la metralla.

Tras esta terrible e irreparable pérdida, Hollywood exigió que intensificaran las medidas de seguridad durante la producción de cualquier film. Todo esto se dio, en aquel momento, a través de una campaña llamada “Be safe and be Heard: The Sarah Jones initiative safety”.