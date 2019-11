1 Mario Casas

El seductor entre los seductores, Mario Casas es de los actores españoles más guapos que tenemos en nuestras filas, y que no ha dejado el país. Aunque ha viajado en alguna que otra ocasión fuera de nuestra tierra para algún rodaje, siempre vuelve a la que es su casa.

Quién le iba a decir cuando rodaba esos comerciales para Telepizza, que acabaría siendo uno de los artistas mas reconocidos del país. Ni él mismo se lo cree a sus 33 años de edad.

No solo nos ha regalado grandes actuaciones en el cine, si no que con su cuerpo y su increíble rostro nos ha enamorado en cada escena. No nos extraña nada que le hayan salido imitadores.