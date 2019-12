1 Febrero

Otro de los actores españoles que nos tiene locas a muchas desde la adolescencia, es Maxi Iglesias. El guapo Cabano en la serie Física o química, serie que lo lanzó directo a la fama.

Desde entonces, ha trabajado en algunas películas, pero la que más destaca no fue por buena, si no por malas críticas, Mentiras y gordas. Eso sí, no ha vuelto a repetir el error, y ahora triunfa en cada uno de sus papeles. Su cumpleaños es el 6 de febrero.