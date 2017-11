¿Vuelve Se lo que hicisteis?

Por lo visto la vuelta de este programa Se lo que hicisteis va a ser un hecho y volverá. Patricia Conde era la presentadora del espacio de diversión. Lo dejó de caer en su cuenta de Instagram (adicta como todas a las redes) Declaró:”ya falta menos” Este comentario estaba en una foto en la que compartía un plano con Ángel Martín y Dani Mateo. Esto da a entender que volverán.

Entonces ¿podemos decir que el mítico programa volverá? En los últimos meses han sido muy constantes los rumores y los propios protagonistas del formato se han encargado de alimentarlos. Ángel Martín compartió en julio una imagen de un posible guión para la vuelta del programa. Dijo: “¿volvemos o no?” ¡se le ve con ganas!

Ambos han estado jugando al despiste en las redes sociales desde que Martín pidió a sus seguidores consejo sobre el reencuentro con sus compañeros de programa. Reconoció que le encantaría poder volver a hacer ese programa. Por supuesto con todos sus compañeros “Por Dios que divertido” Calentando motores era uno de sus comentarios en las redes por el mes de julio.

Estos presentadores parecen entenderse muy bien. El regreso cada vez parece que sea más posible. El resto de los compañeros no se ha pronunciado al respecto. No han dicho nada claro .Hace ya seis años que el programa de Se lo que hicisteis de la Sexta se fue de la pantalla. Después de cinco años de emisión y tras la ida de Ángel Martín, el espacio diario de entretenimiento era cancelado por las flojas audiencias que iba acumulando.

Las audiencias podrían haber bajado por la competencia con otros posibles programas o por las despedidas de los colaboradores del programa. En los últimos del espacio comenzaron las bajas sin cesar. Comenzó a emitirse el 30 de marzo de 2006 Lo echaban diariamente de lunes a viernes, desde las 15.50 a las 17.10 horas. Fue un espacio muy premiado del panorama nacional. Era muy conocido.

¿Cómo fue hace años?

Patricia Conde estaba estupenda en ese espacio. Su espontaneidad y frescura era muy importante para que el programa tuviera la audiencia que tenía. En este espacio se hablaban de los famosos. Desde el punto de vista del corazón con imitaciones de los colaboradores, etc. Era muy divertido. No nos extraña que los fans estén encantados de su posible vuelta a la televisión. Parece que ser que si vuelve no lo haría en La sexta. El 16 de mayo de 2011, la cadena anunció el final del programa tras cinco años en antena (fue por la audiencia) El último día se emitió el 20 de mayo de 2011 Más tarde se empezaron a emitir reposiciones, pero ¡eso no lo es lo mismo! ¡a ver si tenemos suerte y vuelve Se lo que hicisteis!