Vino y series el mejor maridaje para una tarde

Al buen vino se lo puede maridar con muchas cosas, con una buena carne, con un buen pescado o hasta con excelentes pastas pero sin lugar a dudas no estamos nombrando el mejor maridaje del mundo: tarde, vino y series.

Con la gran variada oferta que hoy nos ofrece el mundo de las series (y nos ha ofrecido) todos hemos pasado alguna vez una buena tarde acompañados de una serie que nos ha atrapado, pero seguramente te ha faltado algo y hoy te confirmo que es: un buen vino.

Hablando de series, hay varias que hacen guiños al buen vino. Por ejemplo, si has visto Juego de Tronos (y si no lo has hecho aún tienes que verla) sabes bien que marida genial con una copita de vino tinto, pero ¡ojo!, no como la del Rey Jofrey. A tu salud cuando Cersei o Tyrion bebe una de esas espectaculares copas.

Si hablamos de otras en donde podríamos lograr un maridaje perfecto con un buen vino es sin dudas la recordada serie “Gran Reserva” en donde el vino, los misterios y los graves problemas familiares de dueños de bodegas fueron una combinación perfecta para acompañarlos de una una copa de vino tinto, nuevamente.

También, si eres consumidor de tinto debes acudir a una de las mejores series de los últimos años: The Good Wife. Allí la actriz principal interpretada por Julianna Margulies, Alicia Florrick, ha optado por un buen vino para salir de sus problemas, aunque le ha dado varios quebraderos de cabeza. Yo a está gran serie la acompañaría justamente con esta clase de vino, catalogado por la revista Vanity Fair como “el vino más romántico, tan voluptuoso como un perfume, tan dulce y agudo, y tan impactante y poderoso que, al igual que el amor, hace correr la sangre caliente y la cera del alma de forma poética”.

Por último, si eres fan del vino blanco tengo la mejor serie del mundo: “The Big Bang Theory”. Los protagonistas masculinos no son muy fan del vino, pero Penny (Kaley Cuoco) si, y lo ha demostrado infinidad de veces cuando muchos de sus grandes momentos vienen de la mano de esta bebida. Gran serie para ser acompañada por un buen vino blanco.

Y tú ¿Qué series crees que se acompañarían con un buen vino?.