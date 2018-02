Vaticinios de Black Mirror que son más reales de lo que parecen

El himno nacional de Black Mirror

El primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror es muy inquietante e impactante, especialmente si no has visto una serie del estilo antes. Un ministro británico es chantajeado de forma pública para que mantenga relaciones íntimas con un cerdo. Si decide no mantenerlas, la vida de una joven estará en peligro, lo cual pone en un verdadero aprieto al primer ministro británico.

Tienes que tener en cuenta que este capítulo se estreno en el año 2011 y que en el 2015 salió a la luz que el primer ministro británico, David Cameron, puso su miembro viril en la boca de un cerdo muerto como rito de iniciación en la Universidad de Oxford. Claro está que todo aquel que había visto la serie lo enlazó y lo colgó por internet.