¡Alerta! TV1 censura el 24 horas de OT 2017 para requistar un móvil a un concursante

La polémica está servida en OT 2017 y es que la 1 de Televisión Española cortó la emisión del canal 24 horas el pasado jueves. Bueno, más que cortarla decidieron emitir la imagen de una guitarra ubicada en una de las salas de ensayos durante unos minutos, algo que desconcertó a todo aquel que estuviera viendo el programa. Pero la pregunta es, ¿Por qué hicieron esto desde OT 2017? Pues porque necesitaban quitarle el móvil a uno de los concursantes de Operación Triunfo.

El móvil manipulado dentro de la academia de OT

Como bien sabéis, este año se le ha entregado a cada concursante un teléfono móvil capado para que pudieran subir y compartir su día a día a través de la red social de Instagram, pero nada más. El móvil no podía ser usado para mensajes, facebook o radio. Solo para subir a Instagram. Pero parece que uno de los concursantes ha burlado la seguridad del teléfono y ha conseguido manipularlo para conseguir información del exterior.

Agoney, que ha sido el genio que ha conseguido quitarle el filtro al móvil, ha conseguido sintonizar la radio FM. Claro está que no lo ha hecho solo. Ha contado con la ayuda de Cepeda y Aitana. Vaya, que los concursantes han decidido burlar las normas y desbloquear el terminal.

Los culpables serán castigados

No serán expulsados del programa, aunque podrían haberlo hecho al burlar las normas, pero sí que serán castigados. No sabemos aún que castigo le impondrán a estos triunfitos pero sí sabemos que una buena les caerá y es que burlar la ley y salir de rositas no es lo habitual en este tipo de programas.

Asimismo, la dirección ha requisado todos los móviles a los concursantes para poder revisarlos detenidamente y comprobar que ningún otro terminal tenga algún tipo de contacto con el exterior. Por el momento parece que aún no han encontrado nada más, pero si lo encuentran, el responsable también será castigado.

Una de las normas básicas del programa es que no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni televisión, ni radio, ni móvil, así que este hecho supondrá una sanción para los responsables.

Tinet Rubira, sin pelos en la lengua

El director general de la productora del programa ha contado a través de Twitter que es lo que ha pasado, sin pelos en la lengua. Vaya, que Tinet ha comunicado por Twitter que habían retirado temporalmente los móviles a los concursantes porque uno de ellos tenía desbloqueada la radio y durante 15 minutos ha sintonizado una emisora de música.

Esperan que esto no vuelva a pasar o el castigo será mucho peor, han comunicado, aunque aún no sabemos cuál será el castigo de estos triunfitos.