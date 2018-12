Tragedias que han pasado durante el rodaje de la saga de Harry Potter

Como bien sabemos, Harry Potter es una de las sagas de libros y películas más famosas. Pero durante el rodaje de dichas películas, no todo ha sido tan bonito como esperábamos. Porque los malos momentos llegan siempre de manera sorprendente, para quedarse grabados en la retina.

Por ello, hoy no hablamos del éxito, sino que dichos momentos que son menos mencionados. Pero no por ello, dejan de ser importantes. Las tragedias también han sacudido a Harry Potter, aunque seguro que no las conocías. Hoy te las acercamos para que sepas de qué estamos hablando.