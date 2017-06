Top “ninis” convertidos a Djs

Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, ha sido siempre uno de los puntos fuertes para la prensa. Desde muy joven comenzó a aparecer en todas las revistas. Además, parece que todas y cada una de las noticias que generaba, siempre eran de gran interés. Un mal estudiante que fue tachado de juerguista así como de mujeriego. Trabajó como relaciones públicas y fue imagen de varios anuncios.

Aunque realmente no se decantó por ningún camino en particular. Sus relaciones amorosas también saltaban a los platós y a la prensa. Poco a poco, Kiko busca su hueco participando en algún reality. Pero al mismo tiempo, se introduce en el mundo de la música, a modo de cantante y como no, de Dj. Con este trabajo, gana importantes sumas de dinero, en cada una de sus actuaciones.