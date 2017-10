¿Tonto o genio? Las polémicas de Wyoming en el intermedio

El intermedio es un programa de televisión de carácter satírico, producido por Globomedia. Se emite en La Sexta, Analiza la actualidad con humor, intercalando distintos reportajes de otros estilos. Es una creación de Miguel Sánchez Romero. Este es el cerebro de numerosos formatos televisivos de éxito como Noche Hache, El club de la comedia y 59 segundos.

El programa desde sus comienzos está presentado por José Miguel Monzon (alias El GranWyoming) Siempre cuenta con muchos colaboradores como: Thais Villas, Gonzo, Sandra Sabatés, Dani Mateo, Joaquín reyes, Guillerno Fesser y Manuel Burque. Su equipo de producción está formado por más de cuarenta personas. Es el único programa que permanece en parrilla en La Sexta desde sus comienzos. La canción de cabecera se llama Give me a break. Está compuesta para el programa por el músico Juan Carlos Cuello y producida por Sounda Garden Producciones.

El Gran Wyoming hace años en una revista “Vanitatis” declaraba que su programa no tenía nada de sátira y que su programa no era de política ¿lo has visto alguna vez? Se podría decir que esto no es verdad. Es de repaso a los medios. Es una metedura de pata del presentador, pues no puede esconder que el programa sólo se fija en las noticias políticas. Declaró: “Los medios están subordinados al poder que es casi sinónimo, por desgracia”

En uno de sus programas analizó la tomadura de pelo de Puigdemont “no aclaró si Cataluña y España están juntas separadas o sólo son follamigas” Ni mas ni menos con esas palabras se presentó ante la pequeña pantalla. Dijo: “Vivimos con el corazón en un puño y al final lo que hubo fue un enorme ‘what de fuck’?”.

La crisis soberanista que se está viviendo en Cataluña le da mucho juego al Gran Wyoming. “dejemos de gritar para poder dialogar” El presentador reparte por igual al gobierno y al Govern (Rajoy y Puigdemont) Loa critica por su incapacidad para llegar a entenderse y envía un mensaje de conciliación para fomentar el diálogo, pero siempre desde su humor negro.

El Gran Wyoming apoyó a los afectados por el referendum que se produjo el uno de octubre de 2017 “Tras una jornada tan bochornosa no haré un chiste en solidaridad con los heridos” Lanzó un mensaje tras la desproporcionada intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Destacó que ha quedado reflejado que el referendum además de ser ilegal. No tenía garantías ni junta electoral y tampoco un sistema fiable de recuento.

Mandó un mensaje a los políticos y medios: “”Su responsabilidad es no generar un clima de hostilidad que perjudique a la sociedad catalana” Analizó en el El intermedio dos temas de actualidad muy polémicos y relacionados entre si: el referendum y el ataque machista que sufrió Inés Arrimadas “Todos los cargos públicos, medios y ciudadanos reflexiones sobre cómo enfocamos el debate del referendum de Cataluña”