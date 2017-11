La gran polémica de Jordi Cruz

Jordi Cruz Mas nació en Manresa (Barcelona) el 29 de junio de 1978 Es un prestigioso cocinero español. Estudió cocina en la Escuela Superior de Hosterlería de Manresa en Barcelona. A sus catorce años comenzó a trabajar en el restaurante Estany Clar. Allí obtuvo su primera estrella Michelin (en noviembre de 2004) Ha sido el chef más joven en España y segundo del mundo. En total tiene dos estrellas michelín. Participó en 2014 y 216 en las campanadas de Nochevieja. Esto fue posible gracias a su participación en el programa de Masterchef (en la primera cadena de televisión española)

En la actualidad tiene un restaurante llamado Abac en Barcelona. Salió en 2014 en la portada de la revista Men´s health, después de perder entre diez y veinte kilos de peso porque siguió el reto que le marcó tal revista. Lo podemos ver todas las semanas en el programa de Masterchef. Es jurado de los participantes. Es bastante exigente teniendo en cuenta el nivel que tiene en la cocina. Conoce cual ha sido la última polémica de este gran chef.

Por lo que se ve han denunciado a Jordi Cruz tras la polémica por tener a becarios en su restaurante sin cobrar ni un solo céntimo. Ese es el titular que te podemos contar a grandes rasgos. El sindicato catalán intersindical CSC denunció ante la inspección de trabajo lo que estaba ocurriendo en el restaurante llamado AbaC. Pidieron que se pudiera certificar la situación en la que se podían encontrar los becarios que trabajan supuestamente para Jordi Cruz.

Todo esto ha tenido mucha polémica. Después de defender el uso de los aprendices en su trabajo sin pagarlos. Dijo que en el resturante Abac más del cincuenta por ciento de los becarios no cobraban “Podría tener solo a doce cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a veinte sería mucho mejor” “Las dos partes ganan” “Tú das tus manos y yo te enseño” declaró el chef.

Declaraciones que levantaron ampollas

Aseguraba que estos becarios estaban aprendiendo de los mejores. Siempre era un ambiente de trabajo real y no sobre supuestos “No cuesta un duro y le damos alojamiento gratis”: apostilló para decir “Un restaurante Michelín es un negocio que, si toda la gente de cocina fuera en plantilla, no sería viable” ¿Jordi qué quieres ganar dinero a costa de los demás? ¡no me extraña que tus declaraciones hayan levantado ampollas!

Tras estas duras declaraciones, el sindicato catalán Intersindical CSC ha tachado las palabras del cocinero como totalmente desafortunadas. Dijeron que no se puede defender que haya gente trabajando solo por comida y alojamiento. Pidieron entonces que se comprobara si el establecimiento tenía una relación vinculada a los convenidos de posibles colaboraciones de los becarios y que Inspección de trabajo pueda certificar si los becarios están ahí para aprender o para sacar adelante el trabajo que se necesita en los fogones de este restaurante afincado en Barcelona.