Stallone y otros acusados de abusos sexuales en Hollywood

Sylvester Stallone

A sus 71 años, Sylvester Stallone es actor, guionista y productor. Seguro que siempre que mencionamos su nombre te viene a la memoria personajes míticos como Rocky Balboa o John Rambo. Aunque sin duda, ha tenido otros numerosos éxitos de taquilla a lo largo de su carrera. Pero en este caso, se ha encontrado de frente con un grave problema ya que es uno de los acusados de abusos sexuales en Hollywood.

Supuestamente, el actor tendría 40 años y la joven, era menor de edad. La palabra exacta es que fue intimidada a mantener relaciones tanto con Stallone como con el que fue su guardaespaldas. Claro que la joven no se sentía nada cómoda, aunque creyó que no tenía otra elección. Según parece, fue el mismo Stallone quien quiso callar a la joven para que no contara nada. Unas duras acusaciones que, hasta el momento, parece que todavía los representantes del actor no se han pronunciado.