Las 10 mejores series originales de Netflix

Orange is the New Black

Iniciemos nuestra lista de las mejores series originales de Netflix con una mezcla entre comedia y drama: Orange is the new black (abreviado popularmente como OITNB). Su primera transmisión fue el 11 de julio de 2013. La serie está basada en el libro autobiográfico “Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres”, de Piper Kerman.

La trama gira en torno a Piper Chapman, que lleva una vida laboral exitosa y estable, pero que un día es detenida por algo que ya prácticamente no recordaba, pues sucedió hace casi 10 años: un delito de contrabando de drogas. Para evitar caer en un juicio Piper acepta entrar voluntariamente a prisión, dando inicio a la serie.