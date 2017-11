Series infantiles que marcaron toda una época

Si echamos la vista atrás, seguro que recordamos las series infantiles que veíamos de pequeños. Claro que como no todos los que estáis leyendo esto somos de la misma edad, vamos a hacer un resumen de esas series que marcaron una época. No importa el año de nacimiento, porque seguro que las has visto todas.

Algunas de ellas las han repetido hasta la saciedad. Aunque consideramos que cuando una serie es buena, no nos importa verla y nuestras generaciones tampoco. Así es que, hoy queremos compartir con vosotros un momento de lo más melancólico. Nos vamos a quitar unos cuantos años y vamos a disfrutar como antaño. ¿Qué te parece la idea?.