A pesar de que Netflix le lleva la delantera, en HBO también podrás encontrar series muy interesantes de ver, especialmente ahora que está ampliando su catálogo. Al contrario que Netflix, HBO lleva poco tiempo como plataforma (que no como cadena televisiva), por lo que el número de series y películas es bastante menor. No obstante, HBO tiene algunas series interesantes, e incluso algunas de cabecera, que no te recomendamos perderte.

A continuación vamos a hablar de las series de HBO que no te puedes perder, series que son tendencia o que lo han sido en algún momento concreto de la historia, como es el caso de Sexo en Nueva York. Así que si quieres empezar a ver una nueva serie, presta atención a la siguiente lista.