10 oscuros secretos de la serie ‘The Walking Dead’ que debes saber

Zombies expertos

Porque al ser una serie que cuenta con los zombies como protagonistas, no podían sino elegir a cualquiera para ponerse en su lugar. Aunque lo parezca, no es muy sencillo hacer de zombie. Es decir, no todo el mundo vale si no es con un curso previo. Sí, tal y como lo lees.

Parece que todos los actores que hacen de los mismos, han tenido que seguir unas indicaciones bastante precisas. Hay una escuela donde estudian tanto los pasos como los gestos para conseguir ser un zombie auténtico. ¡Hasta para ser zombie hay que sacarse un curso avanzado!.