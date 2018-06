Secretos que nunca te enterarás del detrás de cámara de “Por 13 razones”

Los audios completos de Hannah están en YouTube

Uno de los mayores secretos de la serie es que todo el mundo puede escuchar los audios de la serie. Sí, esos audios que Hannah dejó para saber qué es lo que había pasado. Las famosas cintas de Por 13 razones están subidas en YouTube.

Claro está que no todo el mundo recomienda escucharlos. Es más, muchas personas no lo recomiendan debido a que pueden causar un gran impacto. También pueden causar pensamientos depresivos. Así que si quieres seguir completamente cuerdo, te recomendamos que no escuchas las grabaciones.