Secretos que los empleados de los cines nunca te confesarán

Precios de las palomitas

Hay que reconocer que cuando vamos al cine, primero es por la película en sí pero luego, por las palomitas. No hay duda de que una sesión de cine no sería lo mismo sin este aperitivo tan especial. A la gran mayoría nos encanta pero hay que reconocer que es todo un vicio. No solo para nuestro paladar sino también para nuestro bolsillo. Un paquete de las mismas casi cuesta el doble que en un establecimiento fuera del cine.

Si ya de por sí la entrada al cine es bastante elevada, el precio de las palomitas no ayuda. Claro que decimos palomitas pero en ocasiones, se nos pueden antojar otro tipo de aperitivos poco saludables pero que sin duda, serán perfectos para poder darnos algún que otro capricho. ¡Casi nos saldría más rentable ir a cenar que no tener que comprarnos un paquete de palomitas!.