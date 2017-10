¿Se ha independizado Mario Casas?

Mario Casas estuvo saliendo con Berta Vázquez hasta diciembre de 2016 Cuando decidieron no seguir viviendo juntos el actor se fue a casa de sus padres a pasar una temporada. Siempre pensó que sería por poco tiempo y así ha sido. El actor se ha mudado y a comenzado una vida en solitario en Torrelodones desde el pasado mes de febrero. Lo tenía tan escondido que ha sido difícil enterarse de la noticia.

El lugar que ha escogido Mario Casas para vivir se le conoce como la zona de Los Peñascales. Es un terreno natural, localizado a tan sólo 30 kilómetros de Madrid. Se trata una urbanización compuesta por chalets en su mayoría. El sitio de esta maravillosa casa fue adquirido hace bastante tiempo por el propio actor, pero tardó en construir el resto de la casa hasta tenerlo muy claro.

La nueva vida de Mario Casas

La nueva mansión del actor Mario Casas tiene 218 metros cuadrados. Dispone de dos plantas con amplios dormitorios donde poder poner un estudio, una habitación de invitados, etc. La vivienda posee piscina y un gran jardín. Es un casoplón si tenemos en cuenta que sólo va a ser disfrutado por el actor. En estos momentos no tiene vida de pareja al menos que se le conozca públicamente ¡será vecino de Alba carrillo!

Es un lugar que invita a la relajación y a encontrar la paz que no posee la capital de Madrid. Es propietario de un piso de 50 metros cuadrados en Madrid. Teniendo, sin embargo, esta nueva mansión ¿quién quiere vivir en el bullicio y en un piso tan pequeño? Parece ser que el actor ya se ha instalado de manera permanente en este nuevo domicilio. Se le ha podido fotografiar cargando miles de bolsas con utensilios para su nuevo hogar. Entre estas bolsas se encontraban las sartenes que usará para cocinar las mejores comidas que sepa hacer, la vajilla e incluso una báscula que se la ha regalado su propia madre.

La vida pasada de Mario casas

Mario está muy apegado a sus padres, de hecho cuando rompió con Berta Vázquez pasó un tiempo con ellos, pero cree que ya ha llegado el momento de independizarse de nuevo. El actor lo pasó muy mal tras la ruptura con la actriz y no se pronunciaron. Las imágenes por si mismas hablaban. La actriz quiso romper su silencio hablando por primera vez desde el fin de la relación. Declaró: “Mario y yo hemos hecho una vida normal, con naturalidad, pero se idealizan muchos las cosas” “Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que como mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación ” “Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo” Pese a todo intenta no perder la sonrisa. Siguen siendo amigos aunque sea por las redes sociales. Él es el primero en darle un like a las fotos de la actriz.

¡Que disfrutes mucho de tú nuevo hogar!