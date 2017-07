El rechazo más cruel de First Dates

El amor no es sencillo, sobre todo cuando no es correspondido y desde luego, no fue el caso de una de las citas del Restaurante de First Dates el día que Paco, un locutor de 37 años, fue allí a buscar a su alma gemela. De hecho, en esta ocasión, hicieron acto de presencia un montón de sentimientos y emociones que nada tienen que ver con el amor, que son más bien antagónicos de este, como la superficialidad, la frialdad, el desengaño, la decepción, la compasión y la tristeza, por ejemplo.

El programa ese día era un especial “Second Dates” es decir, personas que ya habían participado en el programa anteriormente, pero sin un final exitoso, volvían a por una segunda oportunidad con otra pareja distinta para una nueva cita. Los protagonistas de esta desafortunada historia fueron Paco y María, los dos aspirantes a encontrar el amor que el equipo de First Dates unió en una cena porque creyó, por un motivo u otro, que serían compatibles y podría surgir la llama del amor entre ellos. Pero nada más lejos de la realidad, María, una joven malagueña de 29 años, de profesión camarera, no quiso ni siquiera darle la oportunidad a Paco de cenar con ella, una cena en la que podrían haber pasado un buen rato y haber echado unas risas para finalmente decir que “quedaban como amigos”, algo que ocurre constantemente en las citas de First Dates cuando las parejas propuestas no se atraen.

First Dates suele dejar momentos increíbles, pero este no lo fue tanto. El argumento de María fue que no le atraía físicamente Paco, que no le gustaba su cuerpo, ni su cara, ni su estilo vistiendo. Vaya, que María resultó ser un encanto de mujer, una pena que Paco se quedara sin conocer a un ser humano tan profundo… Pero, en fin, al menos en la previa a entrar al restaurante la propia María se había definido a sí misma como “exigente y nada paciente”. Como mínimo hay que reconocer que la chica se conoce bien.

Carlos Sobera, con el carisma que le caracteriza, trató de arreglar la situación que había provocado María sin ningún resultado. Ella no quiso ni siquiera presentarse y saludarlo, y todo esto ocurría mientras un desengañado Paco se olía la tostada desde la barra. “No ha querido conocerme” le contaba a Matías, el coctelero, antes de que el propio Sobera le diera la mala noticia. Finalmente, nuestro pobre rechazado Paco concluyó la no-cita con una frase llena de sabiduría: “Que no me haya saludado, ni se haya despedido, demuestra la clase de persona que es”. Pues sí, Paco, que no te has perdido nada. Seguro que pronto vemos a Paco de nuevo en el Restaurante de First Dates y esta vez apostamos por que sí encontrará el amor.