Por estas 10 razones la gente dejó de ver ‘The Walking Dead’

Muchas temporadas

Quizás para algunos no sean tantas, pero otros no piensan lo mismo. Sin duda, el paso de los años en cualquier tipo de serie, siempre suele pasar factura. Es algo inevitable. Ya no solo por la trama de los capítulos, que también, sino por los personajes que son los principales que llevan todo el peso.

En un primer momento, ‘The Walking Dead’ impactó por su crudeza, por mostrar las cosas como eran y bastante reales. Algo que también las críticas no tardaron en aparecer. Pero aún así, conseguía entretener a todo el público. Pero poco a poco, la temática en sí ya va dejando de tener cierto interés.