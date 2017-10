Quién es quién en el nuevo OT

¿Quién no se acuerda de la primera edición de Operación Triunfo? Todo el mundo hablaba de lo mismo por aquella época. Existía hasta un álbum de cromos para coleccionar fotos de los concursantes del concurso. Fue un gran boom, que aunque se ha querido repetir con el tiempo, nunca ha sido lo mismo. Operación triunfo quiere volver y hacerlo con la mayor fuerza posible ¿lo conseguirán?

En esta ocasión tenemos nuevo presentador. Será Roberto Leal ¿lo conoces? Es el actual presentador España directo (programa que se realiza en directo a diario sobre los acontecimientos que se van produciendo en el país) Operación triunfo se va a emitir en TVE. El presentador declaró que estaba realmente feliz por poder participar en este maravilloso proyecto.

El presentador de origen sevillano compaginará España directo con las galas de Operación triunfo. La trayectoria de este presentador es conocida. Estuvo en Hotel romántico y es rostro habitual cuando se celebra el sorteo de Lotería de Navidad y la cabalgata de Reyes. En otras cadenas de televisión lo hemos podido ver en Espejo público en Antena 3 El nombre del presentador no es sólo lo que hay que conocer.

El jurado es un punto importante dentro de Operación triunfo. Eest es quien valora las actuaciones semanales de los concursantes. En esta ocasión podremos ver a Joe Pérez-Orive, Mónica Naranja y Manuel Martos. La directora de la academia será Noemí Galera (directora del casting de Gestmusic) Cogerá el testigo de Kike Santander, Nina y Ángel Llácer (todos directos anteriores) En este programa los concursantes conviven en un determinado sitio durante el tiempo que dure el programa. Esta es la academia y como no, tiene que tener su directora.

En esta ocasión el plató no será el mismo que en años anteriores. Es espacio que van a usar es una nave industrial que estaba en venta. Antes el plató era donde se hace cada semana Tú cara me suena. Ahora TVE no tiene anuncios y el trayecto para el traslado de los concursantes de un espacio a otro tenía que ser mucho más corto. Este es el motivo de la nueva localización. Lo que fue un hospital para tuberculosos en Terrassa es ahora el Parc audiovisual de cataluña. Allí vivirán los concursantes y se harán las galas semanales.

La mecánica de Operación triunfo

El programa está recién estrenado. La mecánica del programa es más bien que conocida. En esta edición se le dará todo el protagonismo a los concursantes. El foco será el escenario y no el jurado como venía siendo habitual. Después de ver todas las actuaciones el jurado decidirá sobre el futuro de cada concursante. El que lo haya hecho bien cruzará la pasarela y el que no tendrá el futuro un poco más negro. En cada gala el jurado deja en espera a cuatro concursantes. Más tarde el claustro de profesores de la academia salvará a uno. Los compañeros salvarán a otro y los restantes serán los nominados. Estos dos últimos estarán en manos del público. Deseamos mucho éxito a Operación triunfo.