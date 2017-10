Qué ha sido de los ganadores de ‘La Voz’

Rafa Blas fue el primer ganador de La Voz, un resultado que sorprendió a todo el mundo ya que todos apostaban por Mayka, la rockera, como ganadora de la primera edición del programa de música. Pero, ¿Qué ha sido de Rafa Blas? ¿Ha seguido en el mundo de la música? La respuesta es sí, pero…

Lo primero que hay que reconocer es que el género de Rafa es bastante más complejo que el de los demás concursantes de La Voz. El heavy no es para todo el mundo y, aunque ganó mucha popularidad, no fue suficiente para saltar a la fama y ser líder de ventas. Eso sí, esto no significa que Blas haya decidido abandonar la música, ni mucho menos.

El cantante ha anunciado que pronto sacará un nuevo trabajo discográfico que se sumará a los dos que ya tiene. Uno lo firmó con Universal Music, que fue el primero, y el otro con el sello de Maldito Records. Por otro lado, su vida personal apenas ha sufrido variaciones. El artista sigue viviendo con su novia en una pedanía de Albacete y, según cuenta, son muy felices.