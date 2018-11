Personajes animados que ya no están entre nosotros

Señora Finster de ‘La banda del patio’

Nosotros conocimos esta serie como ‘La banda del patio’, mientras que en otros lugares, su nombre era ‘Recreo’. Se como fuere, todos sabíamos que la señora Finster era una profesora que se encargaba de que todo estuviera perfecto por la zona del comedor. Aquellos alumnos que se portaban mal, estaban castigados por ella. Sin duda, era un poco gruñona aunque lo cierto es que tenía mucha energía y como tal, le encantaba el boxeo. Pero los niños cambiaban totalmente su actitud cuando la veían aparecer.

Pues bien, la Señora Finster ya era de avanzada edad cuando vimos por primera vez la serie en televisión. Es cierto que los personajes no cumplen años en estas series, por regla general. Pero si lo pensamos bien, a estas alturas, ya no estaría entre nosotros. Son muchos los que dicen que murió de un ataque al corazón. Aunque no lo sabemos, lo seguro es que ya no se dejará ver por la zona del patio, con esa cara de pocos amigos, detrás de los niños que se portan mal.