10 sorprendentes películas escondidas en Netflix

Little Sister en Netflix

No es uno de esos títulos tan conocidos. Bueno, lo cierto es que seguro que ni mucho ni poco, porque quizás no has escuchado hablar de ella. Pero aquí tenemos uno de los primeros títulos imprescindibles para poder ver en Netflix. Es una historia que vio la luz en el año 2016.

Aunque la crítica sí ha estado de su lado y la ha mencionado como una de esas historias para la chica que llevamos dentro, que tiene otras perspectivas. Hay toques de tristeza pero también de mucha esperanza, lo que hace que rápidamente nos enganchemos. Eso sí, no puede faltar el sentido del humor. ¡Tiene todo para que nos encante!.