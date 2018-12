10 impactantes películas de terror que están escondidas en Netflix

‘The Witch’

Esta película es el del año 2015. Lo cierto es que fue un gran éxito en taquilla, recibiendo también críticas de lo más positivas. Por eso, si todavía no la has visto, no te preocupes porque Netflix la tiene en su parrilla. Una buena opción entre las películas de terror, aunque en este caso es un tipo de terror sobrenatural.

Está ambientada en el siglo XVII. Allí un hombre es expulsado, junto con su familia, de la comunidad puritana. Por lo que se ven obligados a construir una nueva casa en el bosque. Será allí donde comiencen a suceder todo tipo de acciones que poco tienen que ver con hechos humanos.