Nos levantamos con una noticia que nos ha dejado un poco descolocados, especialmente por los titulares. Paz Padilla se despide de Sálvame, o al menos lo hace de forma momentánea. La presentadora de televisión ha anunciado que no presentará el programa de prensa rosa en el horario de tarde durante la próxima semana. Ahora bien, ¿Por qué ocurre esto? Pocas veces hemos visto a Paz evitando presentar el programa.

Paz Padilla y su hasta luego a Sálvame

La actriz de comedia, además, ha añadido que le pasa el relevo a Jorge Javier Vázquez y a Carlota Corredera para que cuiden de su puesto. ¿Por qué estará Paz alejada de este programa que le da la vida? Pues por una oportunidad única que le ha surgido y que, además, ha querido contar.

Paz ha dicho lo siguiente:

“Para que nadie se extrañe. La semana que viene no estaré porque me voy a hacer un viaje de aventura por África con Jesús Calleja. Pero espero volver, porque Jesús yo sé que hace barbaridades con los famosos y espero volver sana y salva”

Vamos, que parece que Jesús Calleja no se la lleva a una aventura, sino a un lugar del que no podrá volver jamás. Así que parece que estaremos unos días sin Paz Padilla en la parrilla de Sálvame diario, ¡Con lo que nos gustan sus comentarios!

Paz Padilla y sus otros proyectos

Hay que tener en cuenta que Paz no solo es presentadora de Sálvame, también es madre, hija y actriz, ya que recordaréis que trabaja en la serie de televisión de ‘Aquí no hay quien viva‘ de la misma cadena interpretando a una ex prostituta y ex drogadicta llamada Chusa. Ahora, además, hay que añadir al currículum que es una gran aventurera capaz de sumergirse en un viaje de aventura por África con Jesús Calleja, el secuestrador de famosos.

Es por eso por lo que, en ocasiones, Paz puede abandonar de forma momentánea su trabajo diario, la presentación de Sálvame Diario, para involucrarse al cien por cien en sus otros trabajos.

Ahora, con este nuevo reto, se une a otros presentadores como, Mercedes Milá, Bertín Osborne, Lara Álvarez o Risto Mejide en esta aventura. Ya es otra presentadora que acepta el reto Calleja.

La aventura hacia África

Paz es un poco asustadiza, por lo que nos imaginamos que aceptar esta aventura ha tenido que ser todo un reto para ella. Jesús ha decidido llevársela a África, a que conozca un nuevo continente lleno de desiertos y animales salvajes, justo lo que le gusta a nuestra Paz Padilla.

¿Qué será de ella? Lo podremos ver próximamente en una de las emisiones de Planeta Calleja. ¡Estamos deseando verlo y deseando ver cómo se enfrenta Paz Padilla a los retos que Jesús le propone! Que estamos seguros de que no serán pocos y de que no sabremos si la presentadora de Telecinco será capaz de hacerlo todos, aunque ganas a Paz no le faltan por lo que parece.