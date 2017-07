Will Smith y Jada

Desde el año 1997, Will Smith cuenta con una gran mujer a su lado. Vale, quizás no en estatura pero eso le da igual al actor. Sin duda, se nota que está muy orgulloso de ella. Una mujer que lo ha dejado todo por estar al lado de un actor y cantante como es Will. Su amor les delata en cada una de las apariciones públicas. Son de esas parejas de famosos que a todos nos da cierta envidia, siempre sana.

No es la primera vez que Will se deshace en elogios hacia su mujer y quiere darle el protagonismo que se merece. Ellos sí que confirman la regla de las parejas con enorme diferencia de altura. Él mide 1,88 y ella, 1,52. A pesar de llevar siempre tacones, todavía no le alcanza y se deja ver un poco dicha diferencia. Pero, ¿a quién le importa?.