Los papeles que ha rechazado Will Smith

Matrix

La película de Matrix, esa que marcó un antes y un después en la vida de Keanu Reeves, fue ofrecida con anterioridad a Will Smith. Los productores de la película lo querían a él para interpretar al personaje principal, pero parece que Will no estaba demasiado convencido de ello y decidió rechazarlo en favor de Wild Wild West.

¿Cuál fue el motivo principal para descartar este papel? El argumento. No es que le pareciese malo ni mucho menos, sino que directamente no lo entendía. Le expusieron el concepto de Matrix y él no lo pilló, de ahí a que decidiese no aceptar, es más, después de ver la actuación de Keanu Reeves admitió que la hubiese cagado con el personaje y hubiese arruinado la película, aunque nosotros creemos que no. Will es muy trabajador y sabemos que, al final, hubiese sacado una buena actuación.