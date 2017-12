No siempre fueron tan divinas

Aunque no lo reconozcan, la cambia fama, y mucho. Y si no, échale un vistazo a estas fotografías. De cómo antes eran personas normalitas, a llegar a ser bellezones y divinas representantes de España en el mundo del cine. La cirugía, y los cuidados de los mejores maquilladores, personal trainer etc hacen el resto.

Elsa Pataki

La actriz ya no actúa como solía, tras haber cruzado el charco, y haber conseguido un marido fabuloso hollywodiense. Ahora se dedica a ser una gran mamá, y a ser escritora, publicando libros como “Intensidad Max”, en el que cuenta sus hábitos para mantenerse en forma.

Aunque ahora es todo belleza, cuando la vimos debutar en “Al salir de clase” era una chica guapa, pero con una belleza evidente y sosa. Ahora es conocida en todo el mundo, aunque también destaca por ser la mujer de Chris Hemsworth, el guapísimo actor de “Thor”.

Incluso cuando vemos imágenes de su embarazo en 2014 no podemos dejar de admirar ese bellezón en el que se ha convertido.

Blanca Suárez

Está en la flor de la vida, y no es para menos. Cuando empezó a rodar “El Internado” no tenía el papel de protagonista absoluto, simplemente era la chica que veía fantasmas. Podíamos apreciar que la niña era mona, pero ahora está rodando anuncios de ropa interior, y siendo portadas de revistas de moda. No es de extrañar.

Y no queremos afirmar nada, pero seguro que esta belleza contribuyó -en menor o mayor medida- a salir con el guapo de Miguel Ángel Silvestre.

Aún así, su carrera todavía está despegando, y para los próximos años tiene un par de películas programadas. Más no se puede pedir.

Paz Vega

Paz Vega fue una de las primeras actrices que cruzó el charco y participó en una producción norteamericana. Tuvo la suerte de actuar con Adam Sandler, aunque puede que igual la suerte la tuviera él, al actuar con una de nuestras abanderadas.

No solo eso, sino que tampoco se ha olvidado de las producciones españolas, y no puede dejar a grandes directores de lado como Almodóvar. Aún así, compagina su tiempo entre los dos países, siendo una actriz de lo más trabajadora.

El cambio que ha pegado ha sido radical, y para mejor. Antes no era nada destacable, y en la actualidad goza de una fama internacional que más quisieran algunas.

Paula Echevarría

Vale, Paula siempre ha sido guapa. Pero hemos de reconocer que ahora está mucho más guapa que nunca, y es por eso que lleva un blog de estilo, para dar ejemplo a las nuevas generaciones.

Pero su carrera principal es la de ser actriz, y ha participado en series bastante populares, como “Gran Reserva” o “Velvet”. Compagina este último trabajo con ser mamá casi a tiempo completo, pues comparte una hija con su marido, el cantante David Bustamante, con el que lleva casi una década casada.

Aunque siempre ha sido una actriz guapísima, ahora brilla por su elegancia.

Patricia Conde

¿Por qué deberíamos meter en este artículo a Patricia Conde? Pues porque también ha hecho sus pinitos en el cine y ya se puede considerar actriz. Aunque la conocemos más como presentadora del programa ya desaparecido “Sé lo que hicisteis…”, antes de eso fue miss Palencia.

Y no negamos que no fuera guapa, pero el cambio que ha pegado de esa época a la actualidad ha sido enorme, casi como el Gran Cañón. Ahora se parece mucho más a Brigitte Bardot, con la misma elegancia y la misma sensualidad.

O tal vez es porque el look de los noventa no suele sentar bien a nadie, quién sabe.

Penélope Cruz

Es la mujer representante de España en Hollywood. Conquistó América, y sobre todo a Tom Cruise, se llevó a sus hermanos, que también conquistaron algunos corazones, porque la belleza es cosa de familia. Aunque al final vuelve a sus raíces y mantiene una relación con Javier Bardem, que también pegó el salto al charco.

Hemos de reconocer que esta mujer levanta pasiones: no hay una opinión consensuada de si es un bellezón o no, porque las opiniones son bastante encontradas. Pero de cualquier forma, el cambio que ha supuesto su paso por Hollywood es más que evidente.

Si antes era muy normalita, ahora sí que destaca.

Blanca Romero

Antes que actriz fue modelo, y se nota. Pero tampoco es que destacara demasiado. Ahora ha mejorado mucho, sobre todo en su carrera profesional.

Ha participado en varias series españolas, como “Física o Química”, donde tenía un papel protagonista de profesora, pero también ha formado parte del elenco de ˝L’isola”, o “Bajo sospecha”. También dio el salto a la gran pantalla con películas como “After”, o “Fin”.

Pero en la vida amorosa no le ha ido tan bien. Aunque ha salido con varios hombres, entre ellos Cayetano Rivera, con el que se casó, ahora está soltera.

Aitana Sánchez Gijón

Esta mujer ya tiene sus años, sí, pero ha envejecido con un gusto y una clase que ya envidian otras. Fue un bellezón cuando era joven, pero la metemos en este artículo porque merece siempre la pena hablar de esta mujer.

Podemos ver a Aitana Sánchez Gijón en la actualidad en series como “Velvet”, donde participa junto con Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, pero también ha hecho una gran cantidad de películas, como “La puta y la ballena”, o “Maktub”.

La elegancia es la clave de la belleza, aunque no muchas lo piensen.

María Valverde

María Valverde era de pequeña un patito feo, pero la fama te cambia, quieras o no. Y esto se ha visto, sobre todo porque ha protagonizado películas basadas en sagas literarias, como “A tres metros sobre el cielo”, y ha ido mejorando en su actuación y en su físico.

Ahora posa para revistas, y da trucos de belleza. Es de lo más lógico, porque el cambio que ha pegado, y el que pega todos los días al maquillarse es alucinante.

Desde su debut en “La flaqueza del bolchevique”, ha pasado su tiempo. Y ha ido mejorando innegablemente, aunque todavía le queda mucho camino por delante.

Michelle Jenner

Hay que reconocer que Michelle Jenner lo ha tenido fácil en algunos ámbitos, pero la belleza no es un mérito. Hija del gran doblador Miguel Ángel Jenner (que dobla a Samuel L. Jackson, entre otros), ella también se ha dedicado al mundo del doblaje.

Se dio a conocer en “Los hombres de Paco”, donde interpretaba a la hija de Paco el policía. La historia de amor entre Sara y Lucas nos hizo soñar a todas, sobre todo porque esta chica, a pesar de que era guapilla, tampoco es que fuese una top model.

Aún así, después de eso ha participado en grandes producciones, como la apuesta de RTVE con Isabel. Algunos decían que el papel le quedaba grande, pero ha demostrado que ha estado a la altura.