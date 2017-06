No eres fea, sino pobre: Ejemplos gráficos

No es que necesitemos la belleza para poder tener una vida plena. Lo que pasa es que si esto sucede y podemos mejorar, pues tampoco vamos a decir que no. Sin duda, la vida se compone de muchas otras cosas y sobre todo de tener un gran corazón, dejando a un lado la apariencia física. Aunque no, no es verdad porque hoy no podemos mantenerla al margen.

Te mostraremos cómo no eres fea sino pobre. Así de sencillo. Nadie puede tener un rostro perfecto, donde los labios, la mirada e incluso el color de la misma sean idóneos. Simplemente podemos sacarle más partido a cada una de esas zonas para poder potenciarlas. Bueno, podemos si cuentas con un buen presupuesto. Las famosas parece que sí lo tienen y así se dejan ver.