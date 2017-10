Cuáles son las únicas 10 parejas de Mujeres, hombres y viceversa que se han formado

Oliver Reaza y Esmeralda Delgado

Aunque Esmeralda no era una pretendiente, sí se conocieron en Mujeres, hombres y viceversa. Oliver había pasado varios meses como tronista, estaba en busca del amor, pero no lograba conseguirlo…entre las pretendientas. El joven ex tronista terminó enamorándose de Delgado; una de las redactoras del programa. Nadie lo vio venir.

Y su relación va viento en popa; ya que todavía están juntos. De hecho, Esmeralda y Oliver son convirtieron en padres primerizos; y de gemelos. El ex tronista y la redactora han iniciado una gran familia. De hecho, Reaza compartió una foto -a través de su cuenta de Twitter- donde se les ve muy contentos. Nada mejor que un final feliz.