Lisa extremista intolerante y otros motivos por los que Los Simpson dejaron de agradar

Después de más de treinta temporadas, parece que Los Simpson han dejado de agradar al gran público. Esto no significa que no tengan éxito, porque lo tienen, pero quizás ya no la misma expectación que tenían hace algunos años. Claro que todo ello tiene tras de sí una serie de motivos.

Unos motivos que hoy iremos desvelando y con los que seguro, te sentirás identificado. Los Simpson es una de las series que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, en más de sus 650 episodios, que se dice pronto, pero en los que se han tratado diversos temas que no podemos olvidar.