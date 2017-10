Los 10 mejores resultados de España en Eurovisión

Massiel (1968)

¿Quién no recuerda a Massiel el mítico la, la, la que llevó a España al primer puesto en Eurovisión? A pesar de que no ha sido la única que ha quedado en primer puesto, sí que es cierto que es la que se hizo más conocida en toda la historia de España en Eurovisión.

Ahora bien, este no era el año de Massiel en Eurovisión, sino de Joan Manuel Serrat. Serrat fue el cantante escogido para llevar esta canción a Eurovisión, pero el músico quería cantar en catalán y no en castellano. Después de una dura disputa de la que no salió vencedor, Serrat renunció al festival y se lo dejó a Massiel.