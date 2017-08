Los secretos que esconden logos famosos del cine

Porque aunque muchas veces lo lleguemos a pensar, no todo sucede por casualidad. Es así que también hay secretos que esconden los logos famosos del cine. Algunos de ellos llevan historias de lo más peculiares y otros, ocultan algunos nombres e inclusos rostros o lugares. ¡Hoy lo vas a descubrir todo!.

Al inicio de las películas suelen mostrarse los logos famosos del cine. Algunos los tienes muy visto, pero ¿Sabes realmente de dónde viene cada idea?. Seguro que la curiosidad te mata pero no lo has conseguido averiguar. Pues no te preocupes porque hoy por fin, saldrás de toda duda.