Al igual que hay niños encantadores que conquistan en la primera escena de una película o una serie, también existen esos niños repelentes que no terminan de gustar por mucho que pase el tiempo. Claro está que lo que no gusta son los personajes que interpretan estos niños, no los niños como tal (aunque también).

A continuación vamos a conocer a los niños más repelentes del cine y de las series de televisión, una selección basada en la opinión general de la población y no solo de nosotros. Así que si quieres saber cuáles son esos niños, no te olvides de leer la lista que proponemos.