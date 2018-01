Los momentos más surrealistas de Granjero busca esposa

Amor entre granjeros

Teníamos que comenzar con un hecho, quizás no surrealista pero sí insólito en un programa como éste. En él, una serie de granjeros van a buscar el amor entre pretendientes que el programa ha elegido para ellos. Así marchó la dinámica del mismo durante las primeras semanas, pero pronto Patricia se dio cuenta de que algo no iba bien con sus pretendientes. Todos muy buenos, pero no había flechazo más allá.

Del mismo modo, en el norte, David también siente que hay algo que no funciona. Entonces, ante la atenta mirada de los espectadores conseguimos descubrir que Patricia está enamorada de David y viceversa. Por lo que sus granjas se cierran para comenzar una bonita relación. Según parece continúan juntos y tienen en proyecto el casarse, siendo Carlos Lozano el padrino de tal enlace. La chispa surgió antes de que conocieran a sus pretendientas.