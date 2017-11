Los mejores mensajes subliminales de los anuncios

A-Style

Comenzamos con una marca de ropa. Quizás en este caso, los llamados mensajes subliminales de los anuncios no sean tan subliminales. Más que nada porque no hace falta mucho para ver de qué se trata. Pero vayamos al principio de todo. A-Style es una firma de moda italiana. Parece que buscaban una estrategia para dar que hablar y que la gente los conociera bien. Pues realmente sí ha funcionado a la mil maravillas.

Sin duda, tal y como podemos comprobar, se trata de un logo bastante sencillo. Tan solo el nombre de su firma, junto con la letra en cuestión serán más que necesarios. Pero además, al lado de la letra mayúscula A, nos encontramos con dos puntos en color negro. Si no te has fijado bien, serán las cabezas de las dos personas que están practicando sexo. Parece que la ropa no hace mucha falta en estos casos.