Como eran los colaboradores de “Sálvame” de jóvenes

Kiko Hernández

Este es uno de los casos en el que los años no afectaron de forma significativa a una persona. Y entre los colaboradores de “Sálvame”, Kiko Hernández parece casi no haber cambiado desde sus años de juventud. Aunque, obviamente, sí se pueden notar la diferencia en su rostro actual, el cambio no es tan drástico como algunos de los colaboradores de esta lista.

Desde su participación en la tercera edición de “Gran Hermano”, Kiko Hernández ha ganado un reconocimiento mediático por sus apariciones en televisión. Y hoy, una década después, vemos como el cabello se ha tornado gris y ha ganado algunas arrugas. Pero aun así, sigue pareciendo una versión mayor de su rostro joven.