¿Cómo han cambiado los chicos de “El Internado”?

“El Internado” era una serie de misterio española de la que todavía hoy nos acordamos. Se cumplen seis años desde que terminara la serie, la que todo el mundo estuvo meses comentando, sobre todo el esperado final. Para muchos estuvo genial, otros se desilusionaron.

Los niños de “El Internado” ya no son tan niños así que, para saciar la curiosidad de todos y que estéis al día vamos a ver cómo son hoy día los actores de “El Internado”, sus proyectos y el cambio físico, que en muchos es de verdad alucinante porque ahora no son niños.