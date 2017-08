Los 10 besos más famosos de la historia

Marinero y enfermera

Cuando pensamos en los besos más famosos de la historia, el beso entre el marinero y la enfermera es uno de los que se nos viene a la cabeza. Sucedió el 14 de Agosto del 1945 en Nueva York. Una imagen de Alfred Eisenstaedt que publicó la revista Life y se dio a conocer en todo el mundo. Ella, era la enfermera Greta Zimmer y él, un marinero llamado George Mendonsa. La guerra había terminado, así que Greta que era asistente dental salió a comprobarlo.

En ese momento, el marinero la tomó entre sus brazos y le dio un apasionado beso. Pero realmente no se conocían. Fue un símbolo de alegría porque él ya no tendría que volver a viajar para combatir y al verla vestida como enfermera fue como darle las gracias por tratar a todos los heridos. En ese momento no sabían ni el nombre el uno del otro, hasta que en el año 1980 la misma revista los volvió a buscar.