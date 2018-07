Locuras de Will Smith que te harán amarlo mucho mas

Will Smith es uno de esos famosos a los que todos adoran. Es muy extraño conocer a una persona a la que no le caiga bien Will Smith. Es un hombre amable, gracioso y muy trabajador. Además, adora a su mujer por encima de todas las cosas y lo ha demostrado en varias ocasiones.

Pero, ¿Quieres conocer aún más locuras de Will Smith que te harán amarlo mucho más? Como si ya te gustase poco. Pues si quieres conocerlo un poco más, atento a nuestra lista. Seguro que estas aventuras de Will Smith te hacen quererlo aún más.