Lo de Shakira y otras 10 tonterías de Belén Esteban

Lo de Shakira

Por todo es sabiendo que en ocasiones saltan los rumores con todo tipo de noticias. La cantante colombiana Shakira estaba a punto de iniciar su gira “El Dorado”. Una serie de conciertos que la llevarían por toda Europa en su primer tramo. Pero a través de un comunicado hizo pública su desesperación porque sus cuerdas vocales estaban pasando por un mal momento.

A raíz de ello, no podría cantar en una temporada. Pues bien, muchos medios se hicieron eco de esta noticia. Pero no todos se la creyeron. Belén Esteban comentó en su programa, que le había informado de que no era ése el motivo de la cancelación de dichos conciertos. Sino que, según ella, la cantante no contaba con suficientes apoyos Vips y que no había vendido las entradas suficientes como se pensaba. Algo que rápidamente sus representantes negaron.