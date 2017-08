Verano azul y otras series que lloraron a sus personajes fallecidos

A veces olvidamos que los actores también son personas. Que sufren y padecen al igual que nosotros. La diferencia radica en que ellos siempre deben mostrarse sonrientes ante las cámaras, porque si no es así, podrían perder su fama y trabajo. Los actores suelen crear una gran conexión con sus compañeros de trabajo, porque pasan mucho tiempo de su vida juntos. Por eso, no debemos olvidar que cuando ha muerto un actor, nosotros hemos llorado un personaje, pero los actores no solo lloraron a sus personajes fallecidos, lloraron por amigos.

Muchas veces no entendemos por qué retiran a un personaje de una serie. A veces, simplemente notamos algo raro con el actor, pensamos que lo maquillaron diferente o lo cambiaron como si nada. Lo que no imaginamos es que el actor, que seguramente interpretaba tu personaje favorito, haya fallecido. Como sabemos que todos lloraron a sus personajes fallecidos, en esta lista te traemos un poquito de ellos, para recordarlos. Porque no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida.