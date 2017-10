Las peores actuaciones de Operación Triunfo

Esther y Tania G

Aunque las de la intuición fue la canción elegida, parece que ellas no intuían lo que se les venía encima. Sin duda, un de las concursantes de Operación Triunfo que siempre ha dado mucho de qué hablar fue Esther Aranda. Parece que el concurso no fue su trampolín de salida ya que su voz y sus nervios la traicionaban constantemente. Además, entre el jurado, por aquella época, estaba Risto Mejide. Lo que dificultaba las cosas.

Éste le podía decir en una frase de todo, menos que su actuación había estado correcta. De ahí que aparecieran numerosos comentarios y fans, que estaban o en contra o a favor de Esther. Parecía que no existía el término medio. Le llegaron a decir que era la peor voz que había pasado por el concurso. Hoy Esther es madre y está feliz con su nueva vida, donde parece que ya no se dedica a la música, a pesar de haber grabado un video-clip y un álbum que no vio la luz.